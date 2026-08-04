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16:37, 4 августа 2026 (обновлено: 16:44, 4 августа 2026)Экономика

В США предсказали сроки заключения сделки с Ираном

Bloomberg: Цены на нефть упали после слов Бессента об Ормузском проливе
Кирилл Луцюк

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Вашингтон и Тегеран могут заключить соглашение о контроле над Ормузским проливом уже в ближайшие дни. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент. Его процитировало Bloomberg.

Что касается того, может ли соглашение включать в себя взимание Ираном платы за проход судов через этот ключевой водный путь, то Бессент ограничился ремаркой о том, что будет обеспечена свобода передвижения.

Сразу после этих слов министра цены на нефть резко упали: фьючерсы на топливо марки Brent снизились на 4 процента, ниже 81 доллара.

Ранее, 3 августа, представители иранского МИДа заявили, что Тегеран не ведет переговоров с США по открытию Ормузского пролива.

В конце июля власти Ирана предупредили, что если какая-то компания получит компенсацию за счет замороженных иранских активов, то ее корабли не пропустят через Ормузский пролив.

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