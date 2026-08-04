Российские врачи успешно провели операцию на сердце 101-летней женщины

В Крыму врачи успешно провели малоинвазивную операцию на сердце 101-летней женщины

Врачи Республиканской клинической больницы имени Н.А. Семашко успешно провели операцию на сердце 101-летней женщины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Крым.

Пациентка поступила к медикам в критическом состоянии с полной поперечной блокадой сердца. Каждая потерянная минута могла привести к летальному исходу, поскольку сердечный ритм россиянки был сильно замедлен. По словам заведующего отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца Анатолия Цыбрика, специалисты смогли стабилизировать ее состояние и подготовить к операции. «Без этого фундамента, заложенного ими, хирургическое вмешательство было бы сопряжено с куда большим риском», — подчеркнул он.

Сердечно-сосудистый хирург Андрей Поворозный, который был ответственен за операцию, экстренно и малоинвазивным методом внедрил в сердце пациентки электрод и подключил его к кардиостимулятору. После успешного вмешательства ее перевели в палату, где за ней наблюдали врачи.

Через четыре дня пациентку выписали в удовлетворительном состоянии. «Она покинула отделение на своих ногах, с ясным взглядом и вернувшимся желанием жить», — заключил Цыбрик.

Ранее сообщалось, что в Калининграде кардиохирурги спасли 11-летнего мальчика с уникально редкой сердечной патологией, которая обычно несовместима с жизнью.