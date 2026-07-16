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19:46, 16 июля 2026Моя страна

В Калининграде спасли мальчика с редчайшим пороком сердца

Калининградские кардиохирурги спасли 11-летнего мальчика без коронарной артерии
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Калининграде кардиохирурги спасли 11-летнего мальчика с уникально редкой сердечной патологией, которая обычно несовместима с жизнью. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства Калининградской области сообщает KGD.ru.

Вместо левой коронарной артерии, питающей сердце, у Никиты из Ивановской области работала лишь тонкая сеть обходных путей от правой артерии. Мальчик рос, и со временем этих «запасных ходов» стало недостаточно для нормального развития организма. Мальчик начал жаловаться на боли в груди при беге, одышку и перебои ритма — риск внезапной смерти возрастал с каждым днем.

Несколько клиник отказались от операции из-за высоких рисков для пациента с таким серьезным пороком сердца. Калининградские кардиохирурги приняли сложнейший случай и разработали особую тактику лечения. Они решили провести операцию на работающем сердце, используя щадящий мини-инвазивный способ через разрез длиной всего 4-5 сантиметров.

Главный врач Федерального центра высоких медицинских технологий Виктор Цой, руководивший операцией, признался, что центр обладает самым большим в стране опытом подобных вмешательств, хотя мини-инвазивное шунтирование ребенку выполняли впервые — каждый шов имел критическое значение, ошибка была недопустима. Операция прошла успешно, послеоперационная коронарография подтвердила полноценное кровоснабжение сердца. Теперь жизнь 11-летнего пациента вне опасности. Восстановление заняло всего неделю, ребенок уже дома, и теперь ему доступны активные игры и спорт, хотя большие нагрузки противопоказаны.

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