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15:45, 15 июля 2026Моя страна

Российские медики запустили остановившееся на четверть часа сердце мужчины

Фельдшеры из Приморья вернули к жизни мужчину после 15-минутной остановки сердца
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Бригада скорой медицинской помощи Октябрьской центральной районной больницы Приморского края спасла жизнь 61-летнему пациенту. Медики запустили сердце мужчины через четверть часа после его остановки. Об этом говорится в Telegram-канале Министерства здравоохранения региона.

Прибывшие на вызов фельдшеры диагностировали у местного жителя острый инфаркт миокарда. Во время оказания помощи у него остановилось сердце. Медики сразу же приступили к сердечно-легочной реанимации и за 15 минут восстановили сердечную деятельность мужчины. Вернувшегося к жизни приморца доставили в реанимацию.

«Несмотря на крайне тяжелое состояние и кому, врачам удалось добиться положительной динамики состояния. В этот же день по согласованию со специалистами регионального сосудистого центра пациент был переведен в сосудистый центр Уссурийска. На следующий день его транспортировали в Приморскую краевую клиническую больницу №1 для продолжения специализированного лечения», — говорится в сообщении Минздрава.

Уточняется, что сейчас состояние мужчины оценивается как удовлетворительное. Он продолжает лечение под наблюдением специалистов.

Ранее на Алтае возвращавшиеся после смены врачи скорой помощи спасли мужчину с остановкой сердца, который потерял сознание.

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