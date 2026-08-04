Семью Слепаковых призвали лишить жилья в России

Глава ФПБК Бородин призвал изъять имущество семьи Слепаковых в пользу государства

Семью Семена Слепакова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) призвали лишить оставшегося в России имущества. Таким образом глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин отреагировал на новость о том, что эмигрировавший юморист переписал свою столичную квартиру на родителей. Об инициативе пишет NEWS.ru.

Бородин считает необходимым изъять у семьи Слепаковых недвижимость в пользу государства. Речь идет о квартире в восьмиэтажке на улице Крупской, этот объект комик переписал на своих родителей. Решение о конфискации, по словам общественника, будет принято в зависимости от того, переоформил ли Слепаков жилплощадь до назначения статуса иноагента или после.

Как убежден Бородин, у всех иноагентов, публично выражающих свою политическую позицию, нужно проверять имеющуюся в РФ собственность, поскольку они являются «информационными врагами, которые работают на страны НАТО».

Ранее Telegram-канал Shot писал, что Слепаков переписал на своих родителей квартиру неподалеку от МГУ. Она была объединена из двух: первой квартирой площадью 93 «квадрата» Слепаков владел с 2012 года, а спустя шесть лет приобрел на том же этаже еще одну площадью 65 квадратных метров. Сейчас итоговая площадь лота составляет 158 квадратных метров — при стоимости одного «квадрата» в полмиллиона рублей общая стоимость квартиры приближается к 80 миллионам.

Это не первая звездная недвижимость, приглянувшаяся активисту. Прежде Виталий Бородин, известный доносами на звезд эстрады, предлагал изъять у Примадонны замок в подмосковной деревне Грязь.