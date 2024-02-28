Замок Пугачевой и Галкина призвали отобрать

Генпрокуратура примет решение о конфискации замка Пугачевой и Галкина

Активисты не оставляют идею с конфискацией подмосковной недвижимости певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина (признан Минюстом РФ иностранным агентом). Довести дело до Генпрокуратуры решил глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин, пишет Telegram-канал Mash.

В своем обращении Бородин призывает проверить деятельность юмориста по статье о фейках о российской армии. В случае нарушения закона дворец звездной пары в поселке Грязь изымут в пользу государства.

Общественный деятель не раз обращал внимание властей на жизненную позицию звезд отечественной эстрады. Звания народного артиста он призывал лишить Андрея Макаревича (включен Минюстом в реестр иноагентов) и Филиппа Киркорова, а Лолиту Милявскую — оштрафовать за сокрытие второго гражданства.

14 февраля в России приняли закон, предусматривающий конфискацию имущества за фейки о Вооруженных силах страны и призывы к деятельности против госбезопасности.

Отобрать у супругов замок в Подмосковье ранее агитировал депутат Дмитрий Гусев. Как объяснил парламентарий, артисты своими действиями показали, что идут против народа. Значит, и права называться народными, по мнению Гусева, они больше не имеют.

Однако юристы в кампании по конфискации жилья законных оснований для этого не видят. Действительно, в декабре по итогам проверки Следственный комитет (СК) России не нашел повода для возбуждения уголовного дела в отношении звездной четы. К тому же статусом иноагента Алла Пугачева не обзавелась.