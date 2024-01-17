Макаревича потребовали лишить звания народного артиста

Бородин потребовал лишить Макаревича звания народного артиста

Лидера рок-группы «Машина времени» Андрея Макаревича (включен Минюстом в реестр иноагентов) потребовали лишить звания народного артиста. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

С заявлением к министру культуры Ольге Любимовой обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Он также предложил лишить артиста всех социальных выплат. По мнению Бородина, Макаревич продолжает выступать с критикой специальной военной операции (СВО).

Общественник также указал на то, что в недавнем интервью исполнитель заявил, что концерты «Машины времени» приносили огромные доходы в бюджет СССР, однако на данный момент артист продолжает получать деньги российских налогоплательщиков.

Ранее Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить российскую певицу Лолиту Милявскую на уведомление о втором гражданстве.