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17:09, 11 января 2024Культура

Лолиту призвали оштрафовать за сокрытие второго гражданства

Shot: Бородин призвал оштрафовать Лолиту из-за израильского паспорта

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить российскую певицу Лолиту Милявскую на уведомление о втором гражданстве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Он напомнил, что исполнительница является обладательницей израильского паспорта. Бородин призвал проверить, подавала ли артистка в полицию необходимые документы, чтобы уведомить о наличии второго гражданства. В случае, если она этого не сделала, общественный деятель потребовал наказать певицу по статье 330.2 («Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства») УК РФ.

По данным канала, в случае нарушения закона Лолите может грозить штраф в размере до 200 тысяч рублей.

Ранее Лолита Милявская рассказала, что помогла пострадавшим при обстреле жителям Белгорода. Исполнительница также поблагодарила за организацию благотворительного сбора телеведущую и журналистку Ксению Собчак и ее команду.

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