Лолита рассказала о помощи пострадавшим жителям Белгорода

Певица Лолита заявила, что помогла пострадавшим при обстреле жителям Белгорода

Российская певица Лолита Милявская рассказала, что помогла пострадавшим при обстреле жителям Белгорода. Соответствующее видео она опубликовала в своем Telegram-канале.

«Помощь адресная. Было и Шебекино, теперь — Белгород. Ни один из нас не оставался в стороне, просто никогда об этом не говорили», — заявила она. Исполнительница также поблагодарила за организацию благотворительного сбора телеведущую и журналистку Ксению Собчак и ее команду.

Ранее российский эстрадный певец Филипп Киркоров заявил, что хочет помочь пострадавшим жителям Белгорода. Он принял решение передать им гонорар за участие в телепроекте «Новогодняя Маска».

30 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли центр Белгорода. Под обстрел попал в том числе жилой сектор. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

Позже, в ночь на 5 января, Белгород и Белгородский район вновь были атакованы со стороны Украины.