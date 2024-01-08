Киркоров захотел передать свой гонорар пострадавшим при обстреле Белгорода

Певец Киркоров захотел передать гонорар пострадавшим при обстреле Белгорода

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров захотел помочь пострадавшим при обстреле Белгорода. Соотвествующий пост появился на его официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня я принял решение передать мой гонорар за участие в телепроекте "Новогодняя Маска" на телеканале НТВ пострадавшим от бесчеловечной террористической атаки, произошедшей в новогодние дни, жителям города Белгорода», — заявил артист.

30 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли центр Белгорода. Под обстрел попал, в том числе, жилой сектор. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

Позже, в ночь на 5 января Белгород и Белгородский район вновь были атакованы со стороны Украины.

