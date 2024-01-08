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13:21, 8 января 2024Культура

Киркоров захотел передать свой гонорар пострадавшим при обстреле Белгорода

Певец Киркоров захотел передать гонорар пострадавшим при обстреле Белгорода

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров захотел помочь пострадавшим при обстреле Белгорода. Соотвествующий пост появился на его официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня я принял решение передать мой гонорар за участие в телепроекте "Новогодняя Маска" на телеканале НТВ пострадавшим от бесчеловечной террористической атаки, произошедшей в новогодние дни, жителям города Белгорода», — заявил артист.

30 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли центр Белгорода. Под обстрел попал, в том числе, жилой сектор. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

Позже, в ночь на 5 января Белгород и Белгородский район вновь были атакованы со стороны Украины.

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      Мария Винар
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