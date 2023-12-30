Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:34, 30 декабря 2023Россия

ВСУ обстреляли центр Белгорода. Погибли 10 человек, десятки пострадали

Губернатор Вячеслав Гладков: двое детей погибли в Белгороде из-за обстрела ВСУ

Кадр: Telegram-канал «112»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли центр Белгорода. В МЧС России заявили, что 10 человек погибли, 45 пострадали. Среди них есть дети.

По данным Гладкова, под обстрел попал также жилой сектор. Позже он сообщил, что украинская сторона обстреляла и поселок Уразово Валуйского городского округа.

В Белгороде запущена сирена ракетной опасности

Гладков заявил, что в городе была запущена сирена ракетной опасности. Он призвал всех местных жителей спуститься в укрытие. «Опасность сохраняется», — добавил Гладков.

Кадр: Telegram-канал «Baza»

Губернатор также сообщил об обстреле поселка Уразово Валуйского городского округа. «По предварительной информации, пострадавших нет. Есть прямое попадание снаряда в здание физкультурно-оздоровительного комплекса, также повреждено около 20 частных домовладений», — рассказал Гладков. Он добавил, что была повреждена линия электропередачи.

Один ребенок погиб в результате обстрела

Как сообщило МЧС России, из-за обстрела ВСУ погибли девять взрослых и один ребенок. Пострадало 45 человек, из них — четыре ребенка

Ведомство обратилось к жителям города с просьбой покинуть дома и переместиться в укрытие, центр Белгорода перекрывают для устранения последствий обстрела.

Местные жители опубликовали видео, на котором заметен дым над городом. На кадрах очевидцев также зафиксированы разрушения в центре города — обломки и выбитые стекла.

Гладков сообщил, что в городе запущена единая горячая линия для приема заявок о всех зафиксированных повреждениях и пострадавших.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      ВСУ обстреляли центр Белгорода. Погибли 10 человек, десятки пострадали

      До десяти выросло число погибших при обстреле Белгорода

      В Киеве предложили России готовиться к выполнению ультиматума

      Экстренные службы уточнили число пострадавших после обстрела Белгорода

      Раскрыты чудо-смартфоны

      Тренер назвала лучшие домашние упражнения в новогодние праздники

      Обнародованы данные о защищающей человечество от угроз армии «добрых» хакеров

      Прилет одной из ракет в центр Белгорода попал на видео

      Патриарх Кирилл выразил соболезнования семье Легойды

      Астрономы обнаружили новый миллисекундный пульсар

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости