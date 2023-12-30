ВСУ обстреляли центр Белгорода. Погибли 10 человек, десятки пострадали
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли центр Белгорода. В МЧС России заявили, что 10 человек погибли, 45 пострадали. Среди них есть дети.
По данным Гладкова, под обстрел попал также жилой сектор. Позже он сообщил, что украинская сторона обстреляла и поселок Уразово Валуйского городского округа.
В Белгороде запущена сирена ракетной опасности
Гладков заявил, что в городе была запущена сирена ракетной опасности. Он призвал всех местных жителей спуститься в укрытие. «Опасность сохраняется», — добавил Гладков.
Губернатор также сообщил об обстреле поселка Уразово Валуйского городского округа. «По предварительной информации, пострадавших нет. Есть прямое попадание снаряда в здание физкультурно-оздоровительного комплекса, также повреждено около 20 частных домовладений», — рассказал Гладков. Он добавил, что была повреждена линия электропередачи.
Один ребенок погиб в результате обстрела
Как сообщило МЧС России, из-за обстрела ВСУ погибли девять взрослых и один ребенок. Пострадало 45 человек, из них — четыре ребенка
Ведомство обратилось к жителям города с просьбой покинуть дома и переместиться в укрытие, центр Белгорода перекрывают для устранения последствий обстрела.
Местные жители опубликовали видео, на котором заметен дым над городом. На кадрах очевидцев также зафиксированы разрушения в центре города — обломки и выбитые стекла.
Гладков сообщил, что в городе запущена единая горячая линия для приема заявок о всех зафиксированных повреждениях и пострадавших.