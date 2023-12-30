ВСУ обстреляли центр Белгорода. Погибли 10 человек, десятки пострадали

Губернатор Вячеслав Гладков: двое детей погибли в Белгороде из-за обстрела ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли центр Белгорода. В МЧС России заявили, что 10 человек погибли, 45 пострадали. Среди них есть дети.

По данным Гладкова, под обстрел попал также жилой сектор. Позже он сообщил, что украинская сторона обстреляла и поселок Уразово Валуйского городского округа.

В Белгороде запущена сирена ракетной опасности

Гладков заявил, что в городе была запущена сирена ракетной опасности. Он призвал всех местных жителей спуститься в укрытие. «Опасность сохраняется», — добавил Гладков.

Губернатор также сообщил об обстреле поселка Уразово Валуйского городского округа. «По предварительной информации, пострадавших нет. Есть прямое попадание снаряда в здание физкультурно-оздоровительного комплекса, также повреждено около 20 частных домовладений», — рассказал Гладков. Он добавил, что была повреждена линия электропередачи.

Один ребенок погиб в результате обстрела

Как сообщило МЧС России, из-за обстрела ВСУ погибли девять взрослых и один ребенок. Пострадало 45 человек, из них — четыре ребенка

Ведомство обратилось к жителям города с просьбой покинуть дома и переместиться в укрытие, центр Белгорода перекрывают для устранения последствий обстрела.

Местные жители опубликовали видео, на котором заметен дым над городом. На кадрах очевидцев также зафиксированы разрушения в центре города — обломки и выбитые стекла.

Гладков сообщил, что в городе запущена единая горячая линия для приема заявок о всех зафиксированных повреждениях и пострадавших.