Двое детей погибли в Белгороде при новом обстреле ВСУ

Губернатор Гладков: двое детей погибли в Белгороде из-за обстрела ВСУ

Центр Белгорода днем 30 декабря подвергся новому обстрелу со стороны ВСУ. В результате, по предварительной информации, погибли двое детей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

Кроме того, несколько человек пострадали. Снаряды попали в жилые дома. По данным издания Baza, двое пострадали в результате попадания осколка снаряда в автомобиль. Также публикуются кадры с несколькими горящими автомобилями, повреждением пятиэтажного жилого дома и поднимающимся дымом над городом.