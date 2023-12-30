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15:17, 30 декабря 2023Россия

Двое детей погибли в Белгороде при новом обстреле ВСУ

Губернатор Гладков: двое детей погибли в Белгороде из-за обстрела ВСУ

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Центр Белгорода днем 30 декабря подвергся новому обстрелу со стороны ВСУ. В результате, по предварительной информации, погибли двое детей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

Кроме того, несколько человек пострадали. Снаряды попали в жилые дома. По данным издания Baza, двое пострадали в результате попадания осколка снаряда в автомобиль. Также публикуются кадры с несколькими горящими автомобилями, повреждением пятиэтажного жилого дома и поднимающимся дымом над городом.

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      Антон Похиляк
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