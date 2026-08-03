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18:30, 3 августа 2026 (обновлено: 18:31, 3 августа 2026)Спорт

Пропавшего без вести участника Олимпиады-2020 нашли

Пропавшего без вести бразильского марафонца Даниэла Феррейру нашли
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stuart Franklin / Getty Images for Adidas

Бразильского марафонца Даниэла Феррейру, пропавшего без вести, нашли. Об этом сообщает Expressen.

По информации источника, 27-летний спортсмен, участвовавший в Олимпийских играх 2020 года, воссоединился со своей семьей после 44 дней поисков. Подробности обстоятельств его исчезновения и последующего возвращения не разглашаются.

Ранее стало известно, что Феррейра ушел из дома 19 июня и с тех пор не выходил на связь. Отмечалось, что при себе у него был только рюкзак. Сначала родственники пропавшего вели поиски самостоятельно, но затем обратились в полицию.

На Олимпийских играх‑2020 в Токио Феррейра не финишировал в марафоне, сойдя на 25‑м километре. Он также отобрался на Игры‑2024 в Париж, однако непосредственно перед стартом сдал положительную допинг‑пробу на три анаболических стероида и получил дисквалификацию до 2029 года.

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