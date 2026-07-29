Участник Олимпиады-2020 пропал без вести

В Бразилии пропал без вести марафонец, участник Олимпиады-2020 Даниэл Феррейра

В Сан-Паулу пропал без вести бразильский марафонец Даниэл Феррейра. Об этом сообщает TMC.

По информации источника, 27-летний спортсмен, участвовавший в Олимпийских играх 2020 года, ушел из дома 19 июня и с тех пор не выходит на связь. Отмечается, что при себе у него был только рюкзак. Сначала родственники пропавшего вели поиски самостоятельно, но затем обратились в полицию.

Мать атлета рассказала, что у сына наблюдались депрессия и проблемы с психическим здоровьем. Даниэл жил вместе с ней и каждый день сопровождал ее на работу — на завод по переработке маниоки.

На Олимпийских играх‑2020 в Токио Феррейра не финишировал в марафоне, сойдя на 25‑м километре. Он также отобрался на Игры‑2024 в Париж, однако непосредственно перед стартом сдал положительную допинг‑пробу на три анаболических стероида и получил дисквалификацию до 2029 года.