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19:10, 3 августа 2026Путешествия

Туристы застряли в семикилометровой пробке на границе двух стран Европы

Туристы застряли в пробке на восемь часов в жару на границе Хорватии и Сербии
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Darko Vojinovic / AP

Туристы застряли в семикилометровой пробке в жару на границе двух стран Европы — Хорватии и Сербии. Об этом пишет газета Daily Mail.

Инцидент произошел 1 августа у контрольно-пропускного пункта Баяково-Батровци со стороны Сербии. Уточняется, что ожидание достигало восьми часов при температуре около плюс 35 градусов.

Многие туристы жаловались на нехватку еды и воды. Накануне автопутешественники тоже пожаловались на очереди, однако они не были такими продолжительными.

Ранее пассажиры одной из лучших авиакомпаний мира Emirates застряли на 10 часов в самолете. Один из них упал в обморок.

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