Туристы застряли в семикилометровой пробке на границе двух стран Европы

Туристы застряли в пробке на восемь часов в жару на границе Хорватии и Сербии

Туристы застряли в семикилометровой пробке в жару на границе двух стран Европы — Хорватии и Сербии. Об этом пишет газета Daily Mail.

Инцидент произошел 1 августа у контрольно-пропускного пункта Баяково-Батровци со стороны Сербии. Уточняется, что ожидание достигало восьми часов при температуре около плюс 35 градусов.

Многие туристы жаловались на нехватку еды и воды. Накануне автопутешественники тоже пожаловались на очереди, однако они не были такими продолжительными.

Ранее пассажиры одной из лучших авиакомпаний мира Emirates застряли на 10 часов в самолете. Один из них упал в обморок.