В результате массированной ракетной атаки ВСУ на Белгород погиб человек

Губернатор Гладков: в результате ракетной атаки ВСУ на Белгород погиб человек

В результате массированной ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород погиб человек. Об этом в Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате прямого попадания одного из снарядов в частный жилой дом погиб мужчина. Кроме того, были ранены четыре человека.

«У десятилетнего ребенка осколочное ранение ягодичной области (состояние оценивается как средней степени тяжести). У женщины осколочное ранение височной области, у одного мужчины осколочные ранения головы, у второго мужчины — контузия», — уточнил он. Пострадавших доставили в Белгородскую областную клиническую больницу и детскую областную больницу.

Кроме того, были повреждены 10 домовладений и два автомобиля.

Ранее Гладков рассказал об уничтожении нескольких воздушных целей на подлете к Белгороду и Белгородскому району с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО).