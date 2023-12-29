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23:54, 29 декабря 2023Россия

Несколько воздушных целей уничтожены на подлете к Белгороду

Губернатор Гладков заявил об уничтожении нескольких целей на подлете к Белгороду

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил об уничтожении нескольких воздушных целей на подлете к Белгороду и Белгородскому району с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО).

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете к городу», — заявил он.

По его словам, предварительно, один человек стал жертвой происшествия, еще один был ранен.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал о четвертой за день попытке атаковать регион с помощью беспилотного летательного аппарата. Он уточнил, что беспилотник сбили средствами ПВО. По его словам, в результате атаки пострадавших и разрушений нет.

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      Марина Совина
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