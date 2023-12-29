В российском регионе сбили четвертый за день беспилотник

Губернатор Брянской области Богомаз заявил о четвертом за день сбитом дроне

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о четвертой за день попытке атаковать регион с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Богомаз уточнил, что беспилотник сбили средствами противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, в результате инцидента пострадавших и разрушений нет.

«Над Стародубским муниципальным округом сбит беспилотный авиационный комплекс разведчик. Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!» — отметил он.

Ранее Богомаз сообщил о третьем за день сбитом дроне. Он уточнил, что беспилотник был уничтожен над Навлинским районом.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки пять раз атаковали Белгородскую область дронами-камикадзе. Также сообщалось об уничтожении беспилотника над Курской областью с помощью средств ПВО.