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23:09, 29 декабря 2023Россия

В российском регионе сбили четвертый за день беспилотник

Губернатор Брянской области Богомаз заявил о четвертом за день сбитом дроне

Фото: Unsplash

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о четвертой за день попытке атаковать регион с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Богомаз уточнил, что беспилотник сбили средствами противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, в результате инцидента пострадавших и разрушений нет.

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«Над Стародубским муниципальным округом сбит беспилотный авиационный комплекс разведчик. Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!» — отметил он.

Ранее Богомаз сообщил о третьем за день сбитом дроне. Он уточнил, что беспилотник был уничтожен над Навлинским районом.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки пять раз атаковали Белгородскую область дронами-камикадзе. Также сообщалось об уничтожении беспилотника над Курской областью с помощью средств ПВО.

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      Марина Совина
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