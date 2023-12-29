В Брянской области сбили третий за день беспилотник

Губернатор Брянской области Богомаз сообщил о третьем за день сбитом дроне

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил о третей за день попытке атаковать регион с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Отмечается, что дрон был сбит средствами противовоздушной обороны (ПВО).

«Еще одна попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА пресечена силами ПВО министерства обороны РФ», — заявил он.

Богомаз уточнил, что беспилотник был уничтожен над Навлинским районом. По его словам, пострадавших и разрушений из-за падения осколков дрона нет.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки пять раз атаковали Белгородскую область дронами-камикадзе. Также сообщалось об уничтожении беспилотника над Курской областью. Он был уничтожен с помощью средств ПВО.