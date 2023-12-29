Российский регион за сутки атаковали пятью дронами-камикадзе

Гладков: за сутки Белгородскую область пять раз атаковали дроны-камикадзе ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки пять раз атаковали Белгородскую область дронами-камикадзе. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Беспилотник сбросил взрывчатку в Грайвороском городском округе — там в селе Мокрая Орловка ранение получил местный житель. У мужчины диагностировали ранения живота, головы и нижних конечностей. Дрон-камикадзе также атаковал и поселок Горьковский, в результате чего оказался поврежден инфраструктурный объект связи.

«По селу Белянка выпущен один минометный снаряд. В селе Середа противник атаковал с помощью дрона-камикадзе, также в Середе с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас», — сообщил Гладков, добавив, что дрон также атаковал окраину хутора Лозовая Рудка.

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что из-за постоянных обстрелов приграничных территорий России может быть создана «санитарная зона», которая не даст Украине «достать нас». Глава государства указал, что защита российских регионов от обстрелов со стороны ВСУ является приоритетной задачей, которой должно заниматься Минобороны.