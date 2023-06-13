Путин допустил создание «санитарной зоны» на Украине из-за «прилетов» по России

Президент Путин допустил создание «санитарной зоны» на Украине из-за обстрелов России

На территории Украины может быть создана «санитарная зона» из-за обстрелов и «прилетов» по территории России. Об этом во время встречи с военкорами заявил президент РФ Владимир Путин. Трансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия 24», видео доступно на портале «Смотрим».

По словам главы государства, такая зона может появиться, если Украина продолжить пытаться наносить удары по российским приграничным территориям.

Путин добавил, что целью такой зоны будет невозможность Украины «достать нас».

Президент России отмечал, что защита российских регионов от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины является приоритетной задачей, которой должно заниматься Минобороны.