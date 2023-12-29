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06:36, 29 декабря 2023Россия

В российском регионе сбили украинский беспилотник

Минобороны России: средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над Курской областью
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Сергей Власов / Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на пятницу, 29 декабря, сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа по объектам на территории России.

28 декабря ВСУ выпустили по гражданским объектам поселка Суземка Брянской области более 15 снарядов. По данным Mash, целью ВСУ был расположенный в поселке радиозавод «Стрела». Как пишет канал, у пострадавшей 45-летней россиянки диагностировали осколочное ранение спины.

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      Марина Совина
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