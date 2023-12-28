Раскрыты детали атаки ВСУ по гражданским объектам в российском регионе

Брянский губернатор Богомаз сообщил о пострадавшей при обстреле ВСУ Суземки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по гражданским объектам поселка Суземка Брянской области более 15 снарядов. Детали атаки раскрыл губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram.

Он также подтвердил информацию о пострадавшей мирной жительнице. По словам главы региона, женщину доставили в районную больницу, где ей оказали всю необходимую помощь.

Богомаз добавил, что в результате обстрела повреждены несколько автомобилей, 11 жилых домов и административное здание, а также полностью разрушена хозяйственная постройка. Помимо этого, в населенном пункте нарушено энергоснабжение.

Губернатор подчеркнул, что в данный момент продолжается обследование Суземки, на месте работают оперативные и экстренные службы. В свою очередь, аварийные бригады приступили к восстановительным работам.

Об атаке на Суземку стало известно 28 декабря. По данным Mash, целью ВСУ был расположенный в поселке радиозавод «Стрела». Как пишет канал, у пострадавшей 45-летней россиянки диагностировали осколочное ранение спины.

Ранее в Брянской области обнаружили прилетевший с территории Украины дрон с бомбой и взрывателем замедленного действия. Беспилотник с кумулятивным снарядом обезвредили специалисты. Мирные жители не пострадали.

