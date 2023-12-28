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17:41, 28 декабря 2023Россия

Женщина пострадала при атаке ВСУ на российский радиозавод

Mash: женщина пострадала при атаке ВСУ на радиозавод в Брянской области

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали радиозавод «Стрела» в поселке Суземка Брянской области. Об этом пишет Mash в Telegram.

По информации издания, обстрел велся из реактивной системы залпового огня. В результате пострадала 45-летняя женщина, ее госпитализировали с осколочным ранением спины.

Кроме того, один из снарядов попал в жилой дом рядом с предприятием, из-за чего начался пожар. Власти региона и официальные ведомства информацию о произошедшем пока не комментировали.

Ранее в Брянской области нашли украинский беспилотник с бомбой и взрывателем замедленного действия. Как выяснилось, к дрону был прикреплен кумулятивный снаряд. Летательный аппарат обезвредили специалисты. Пострадавших нет.

Кроме того, 22 декабря ВСУ трижды пытались атаковать Брянскую область с помощью дронов. За день российские средства противовоздушной обороны перехватили над регионом пять украинских беспилотников.

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      Константин Лысяков
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