ВСУ третий раз за сутки попытались атаковать один российский регион

Брянский губернатор Богомаз: украинский БПЛА подавили над Карачевским районом

Украинский беспилотник вновь попытался атаковать Брянскую область. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор российского региона Александр Богомаз.

Эта попытка атаки стала третьей за минувшие сутки. Во время первой и второй атак Брянскую область атаковали по два дрона, в третий раз — один.

«Средствами РЭБ подавлен беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — сообщил Богомаз.

Также сегодня, 22 декабря, дроны пытались атаковать Москву. Как сообщил глава города Сергей Собянин, попытка подлета была предотвращена системой противовоздушной обороны в районе Подольска.