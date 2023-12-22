ВСУ третий раз за сутки попытались атаковать один российский регион
Брянский губернатор Богомаз: украинский БПЛА подавили над Карачевским районом
Украинский беспилотник вновь попытался атаковать Брянскую область. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор российского региона Александр Богомаз.
Эта попытка атаки стала третьей за минувшие сутки. Во время первой и второй атак Брянскую область атаковали по два дрона, в третий раз — один.
«Средствами РЭБ подавлен беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — сообщил Богомаз.
Также сегодня, 22 декабря, дроны пытались атаковать Москву. Как сообщил глава города Сергей Собянин, попытка подлета была предотвращена системой противовоздушной обороны в районе Подольска.