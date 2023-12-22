Собянин рассказал об отражении попытки подлета беспилотника к Москве

Мэр Москвы Собянин: атаку беспилотника отразили в подмосковном Подольске

Атаку беспилотника отразили в подмосковном Подольске. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По словам столичного градоначальника, беспилотник летел в сторону Москвы, попытка подлета была предотвращена системой противовоздушной обороны. Собянин также отметил, что на месте уже работают сотрудники экстренных служб.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — рассказал Сергей Собянин.

Как ранее сообщали в Министерстве обороны, аппарат был уничтожен около 14:40 по московскому времени. Уничтоженный дрон принадлежал к классу беспилотников самолетного типа.