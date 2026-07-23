Медведице Алме привезут жениха из Таджикистана

Медведице Алме из Екатеринбургского зоопарка привезут жениха из Душанбе

Медведице Алме из Екатеринбургского зоопарка привезут жениха из-за границы. Об этом рассказала директор научно-просветительного учреждения Светлана Прилепина, ее слова приводит Е1.ru.

Самца тяньшанского бурого медведя доставят из столицы Таджикистана Душанбе. Его вместе с «боевой и озорной» Алмой поселят в обновленном вольере.

«Наш российский куратор уже согласовал формирование пары, Россия и Азия возлагают на нее большие надежды. Возможно, удастся получить потомство, ведь это исчезающий вид», — цитируют Прилепину «Европейско-Азиатские новости».

Ранее азиатские бескоготные выдры из Екатеринбургского зоопарка предсказали победителя чемпионата мира по футболу 2026 — они предрекли победу Испании и оказались правы.