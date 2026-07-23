Россиян предупредили об опасном виде солнцезащитных очков

Офтальмолог Шилова заявила, что темные линзы в солнцезащитных очках не гарантируют защиты

Темная линза в солнцезащитных очках сама по себе не гарантирует защиту от ультрафиолета, на очках должна присутствовать маркировка UV400 или указание на защиту 99–100 процентов от UVA- и UVB-излучения. Об этом RT рассказала профессор, доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Татьяна Шилова.

По словам эксперта, покупать очки лучше в оптике или у надежного производителя. Правильно подобранные очки не вредят зрению, не ослабляют глаза и не вызывают зависимости, но без нужды носить их в помещении, в сумерках и при слабом освещении не стоит.

Отдельная опасность связана с очень темными линзами без полноценного УФ-фильтра. За такой линзой зрачок расширяется, поэтому к структурам глаза потенциально может поступать больше ультрафиолетового излучения. Такие очки могут быть опаснее, чем их полное отсутствие Татьяна Шилова профессор, доктор медицинских наук, врач-офтальмолог

Офтальмолог подчеркнула, что линзы не должны искажать линии, формы и размеры предметов, вызывать напряжение, головокружение или головную боль. Оправа должна быть удобной, не давить и желательно закрывать глаза не только спереди, но и сбоку.

Врач также рассказала о применении разноцветных линз. Так, серые минимально искажают цвета, коричневые и янтарные — повышают контрастность, зеленые — обеспечивают баланс между контрастностью и естественной цветопередачей, а желтые и оранжевые могут улучшать контраст в плохую погоду или при недостаточном освещении. Розовые, красные и синие линзы же обычно выбирают только ради декоративной функции, указала специалист.

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