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14:31, 22 июля 2026 (обновлено: 14:56, 22 июля 2026)Забота о себеЭксклюзив

Врач назвала главные ошибки при самостоятельном лечении мигрени

Невролог Наталья Кадымова: Мигрень важно купировать в самом начале приступа
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Opat Suvi / Shutterstock / Fotodom

Кандидат медицинских наук, врач-невролог «Клиники головной боли и вегетативных расстройств имени академика Александра Вейна» Наталья Кадымова назвала главные ошибки, которые совершают люди при мигрени. Их врач назвала в разговоре с «Лентой.ру».

По словам врача, главная ошибка при самостоятельном лечении мигрени — это откладывать прием обезболивающего и ждать, что боль пройдет сама. В этом случае приступ успевает усилиться, поэтому купировать его становится значительно сложнее.

«Мигрень важно купировать в самом начале приступа. Если пациент сомневается: "А мигрень ли это? Пить таблетку или не пить? Может быть, подождать, вдруг само пройдет?" — он теряет время. Когда боль уже полностью развернулась и стала очень сильной, справиться с ней гораздо сложнее, чем на раннем этапе, пока приступ только начинается», — объяснила Кадымова.

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Еще одна распространенная ошибка — принимать слишком маленькую дозу обезболивающего, добавила врач. Если препарат не снимает боль полностью, приступ может вернуться, поэтому человеку придется принимать лекарство повторно.

Однако врач напомнила, что бесконтрольно пить традиционные обезболивающие тоже нельзя. Она объяснила, что слишком частый прием препаратов может привести к лекарственно-индуцированной головной боли. В этом случае обезболивание будет работать все хуже, что потребует увеличения дозы и количества приемов анальгетика, а это закончится прогрессированием мигрени, предупредила невролог.

Ранее врачи скорой помощи Майкл Туртурро и Марк Конрой рассказали об опасных видах боли. По их словам, срочной помощи требуют внезапные и сильные ощущения, особенно в груди или спине.

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