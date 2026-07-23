Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:15, 23 июля 2026Экономика

Москвичам пообещали почти неделю дождей подряд

Синоптик Макарова: Период дождей в столичном регионе продлится минимум пять дней
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Москву и Московскую область накроют дожди, которые будут идти каждый день на протяжении почти недели. Такую погоду жителям столичного региона пообещала ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова в разговоре с агентством ТАСС.

По словам синоптика, дожди в столичном регионе ожидаются по крайней мере в ближайшие пять дней. Осадки, отметила она, будут небольшими и кратковременными — за сутки не выпадет более семи миллиметров осадков. «23 июля днем — ноль-два миллиметра. 24 июля ночью преимущественно без осадков, днем — кратковременный дождь, местами ноль-пять миллиметров. 25 июля (ожидается) ноль-два миллиметра ночью и ноль-три миллиметра днем. И временами солнце», — поделилась информацией специалист.

Макарова пояснила, что дожди будут идти минимум ближайшие пять дней, поскольку Московский регион попадает в тропосферную ложбину. На севере от нее располагается антициклон, а на западе холодно. «Эта волна планетарного масштаба, у нее несколько тысяч километров в поперечнике, мы попадаем в теплую часть, у нас потоки с юга, то есть температурный фон близкий к норме, но погода неустойчивая. Образуются облака и местами проливаются дожди, не исключены и грозы», — добавила эксперт. Подобные волны смещаются медленно, так что период дождей может затянуться, заключила она.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил, что в Московской области в ночь на пятницу, 24 июля, температура может опуститься до плюс градусов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Истребитель пятого поколения Су-57 разбился под Москвой. Летчик до последнего уводил самолет от жилых домов
    Россияне пожаловались на грязное море на популярном курорте Турции
    В США назвали «самое подходящее время» для завершения конфликта на Украине
    Такер Карлсон посетовал на ведение войны США против России
    Мужчина похудел на 45 килограммов ради интимной жизни благодаря одному продукту
    Постсоветская страна снизила добычу нефти
    В Госдуме ответили на заявление нового главкома ВСУ о россиянах
    На Западе оценили советскую ракету 5В55
    Заброшенный под видом беженца в Россию украинский агент раскрыл свой план
    Живущая в США дочь Седоковой рассказала о бедной студенческой жизни
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok