Москвичам пообещали почти неделю дождей подряд

Синоптик Макарова: Период дождей в столичном регионе продлится минимум пять дней

Москву и Московскую область накроют дожди, которые будут идти каждый день на протяжении почти недели. Такую погоду жителям столичного региона пообещала ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова в разговоре с агентством ТАСС.

По словам синоптика, дожди в столичном регионе ожидаются по крайней мере в ближайшие пять дней. Осадки, отметила она, будут небольшими и кратковременными — за сутки не выпадет более семи миллиметров осадков. «23 июля днем — ноль-два миллиметра. 24 июля ночью преимущественно без осадков, днем — кратковременный дождь, местами ноль-пять миллиметров. 25 июля (ожидается) ноль-два миллиметра ночью и ноль-три миллиметра днем. И временами солнце», — поделилась информацией специалист.

Макарова пояснила, что дожди будут идти минимум ближайшие пять дней, поскольку Московский регион попадает в тропосферную ложбину. На севере от нее располагается антициклон, а на западе холодно. «Эта волна планетарного масштаба, у нее несколько тысяч километров в поперечнике, мы попадаем в теплую часть, у нас потоки с юга, то есть температурный фон близкий к норме, но погода неустойчивая. Образуются облака и местами проливаются дожди, не исключены и грозы», — добавила эксперт. Подобные волны смещаются медленно, так что период дождей может затянуться, заключила она.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил, что в Московской области в ночь на пятницу, 24 июля, температура может опуститься до плюс градусов.