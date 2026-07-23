Москвичам назвали время похолодания до плюс 8 градусов

Синоптик Ильин: В Московскую область в ночь на 24 июля придет похолодание до +8 градусов

В Московской области в ночь на пятницу, 24 июля, температура может опуститься до плюс 8 градусов Цельсия. Об этом предупредил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, сообщает RT.

Специалист дал прогноз погоды на ближайшие дни. В пятницу ожидается переменная облачность. Ночью будет преимущественно без осадков, в Москве ожидается плюс 10-12 градусов, в центре столицы температура может достигать плюс 14-16 градусов. По области разброс температур составит от плюс 8 до плюс 13 градусов. Днем в пятницу местами пройдут кратковременные дожди. Температура в столице составит плюс 22-24 градуса, по области от плюс 20 до плюс 25 градусов. Ветер будет дуть с севера со скоростью 4-9 метров в секунду.

В ночь на субботу, 25 июля, при переменной облачности снова пройдут кратковременные дожди. Ночью в Москве ожидается плюс 13-15 градусов, по области в пределах плюс 11-16 градусов. Днем местами опять будут идти слабые дожди. Воздух прогреется в столице до плюс 24-26 градусов, по области ожидается до плюс 21-26 градусов.

В воскресенье, 26 июля, жителям столичного региона снова стоит ждать кратковременных дождей местами. Будет облачно с прояснениями. Дневная температура в Московском регионе составит плюс 21-23 градуса.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предсказал, что самые сильные дожди на неделе в столичном регионе ожидаются в пятницу, 24 июля.