Минобороны сообщило об уничтожении украинского беспилотника в Подмосковье

Украинский беспилотник сбили на подлете к Москве. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

По данным министерства, аппарат был уничтожен около 14:40 мск в небе над Московской областью дежурными средствами противовоздушной обороны, уточнили в военном ведомстве.

Уничтоженный дрон принадлежал к классу беспилотников самолетного типа. Его целью был один из объектов на территории России, подчеркнули в Минобороны, расценив попытку атаки как попытку теракта.

22 декабря Украина атаковала российские регионы беспилотниками. Минобороны сообщило уничтожении нескольких дронов над Брянской и Калужской областями.

Географическое расположение подвергшихся атакам регионов и время поступления сообщений о перехвате беспилотников позволяют предположить, что они следовали от границ Брянской области по направлению к Москве. Подобным образом события разворачивались 19 декабря, когда украинские войска атаковали те же российские области, что и 22 декабря.