Украина массово атаковала Россию беспилотниками. Их сбили на подлете к Москве и еще в двух регионах. Что известно?

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом в Одинцовском городском округе БПЛА

Во вторник, 19 декабря, Вооруженные силы Украины атаковали сразу несколько российских регионов. Пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были уничтожены в небе над тремя областями, один из них был сбит на подлете к Москве. Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин, беспилотник самолетного типа сбили в Одинцовском городском округе. В Минобороны атаки назвали террористическими.

В Брянской области за час сбили три украинских дрона

По данным Минобороны, первый из них был уничтожен около 9:20 по московскому времени. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что БПЛА относился к категории беспилотников самолетного типа. Он подчеркнул, что при уничтожении дрона никто не пострадал, разрушений также не последовало.

Еще один украинский беспилотник был сбит менее чем через час. Аппарат также уничтожен силами противовоздушной обороны (ПВО). В 10:20 в небе над регионом сбили третий БПЛА.

Еще один дрон упал в Калужской области

Калужская область находится в удалении от украинской границы. Над ней также сбили БПЛА самолетного типа. Беспилотник был уничтожен дежурными средствами ПВО.

Калужский губернатор Владислав Шапша подтвердил падение дрона в Козельском районе области. По предварительным данным, которые привел глава региона, пострадавших и разрушений нет.

Беспилотник самолетного типа уничтожен на подлете к Москве

Об уничтожении пятого за день беспилотника в небе над Россией сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он подчеркнул, что при падении обломков в Одинцовском городском округе никто не пострадал, разрушений также не последовало.

По информации Минобороны, БПЛА был сбит в 12:35 по московскому времени. Он, так же как и предыдущие дроны, был поражен системой ПВО.

Исходя из данных о местах уничтожения беспилотников, можно предположить, что они следовали от границ Брянской области по направлению к Москве. Сообщения об уничтожении БПЛА раньше всего поступили из граничащей с Украиной Брянской области, затем из Калужской области, потом — из Подмосковья.