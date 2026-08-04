Россиян предупредили о влиянии жары на давление

Кардиолог Кокин: В жару у большинства снижается давление

В жару у большинства здоровых людей артериальное давление снижается, но при заболеваниях сердца и сосудов может ухудшаться самочувствие. О влиянии высокой температуры воздуха предупредила врач-кардиолог Евгений Кокин в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, в жаркую погоду сосуды расширяются, чтобы организм быстрее отдавал тепло, из-за чего давление может немного снижаться. При этом сердце начинает работать интенсивнее, а при недостатке жидкости кровь становится более вязкой, что еще сильнее увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. «У людей с гипертонией, ишемической болезнью сердца, сердечной недостаточностью или нарушениями ритма жара может провоцировать ухудшение самочувствия», — отметил Кокин.

Кардиолог посоветовал ограничить летом потребление соли и соблюдать питьевой режим. По его словам, основу рациона должны составлять овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, бобовые, нежирная рыба, птица и кисломолочные продукты, а воду лучше пить небольшими порциями в течение дня, ориентируясь на чувство жажды и уровень физической активности.

Ранее кардиолог Тамаз Гаглошвили назвал самую вредную диету для сердца при высоком уровне холестерина. По его словам, опасность может представлять рацион с высоким содержанием жиров.