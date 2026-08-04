Постсоветская страна отправит 20 военных на разблокирование Ормузского пролива

Латвия отправит 20 военных на разблокирование Ормузского пролива

Латвия может отправить не более 20 военных на операции по разблокированию Ормузского пролива. Об этом свидетельствуют данные подготовленного Министерством обороны республики проекта операции, передает портал ERR.ee.

«Латвия планирует внести свой вклад в операции, направив оснащенное автономными системами разминирования подразделение военно-морских сил по обезвреживанию подводных взрывоопасных предметов», — говорится в публикации.

При этом Латвия не будет участвовать в боевых действиях против Ирана на стороне США.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что через Ормузский пролив суда и грузы проходят, поэтому его можно считать открытым. По его словам, США видят главную цель своей военной кампании против Ирана в лишении Исламской Республики амбиций стать государством, обладающим оружием.