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19:28, 4 августа 2026Бывший СССР

Постсоветская страна отправит 20 военных на разблокирование Ормузского пролива

Латвия отправит 20 военных на разблокирование Ормузского пролива
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Латвия может отправить не более 20 военных на операции по разблокированию Ормузского пролива. Об этом свидетельствуют данные подготовленного Министерством обороны республики проекта операции, передает портал ERR.ee.

«Латвия планирует внести свой вклад в операции, направив оснащенное автономными системами разминирования подразделение военно-морских сил по обезвреживанию подводных взрывоопасных предметов», — говорится в публикации.

При этом Латвия не будет участвовать в боевых действиях против Ирана на стороне США.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что через Ормузский пролив суда и грузы проходят, поэтому его можно считать открытым. По его словам, США видят главную цель своей военной кампании против Ирана в лишении Исламской Республики амбиций стать государством, обладающим оружием.

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