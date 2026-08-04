Госдепартамент США сделал заявление об Ормузском проливе

Госсекретарь Рубио: Ормузский пролив открыт, через него ходят корабли

Суда и грузы проходят через Ормузский пролив, поэтому его можно считать открытым. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает Reuters.

«Через пролив проходят суда, нефть циркулирует, поэтому пролив открыт. Тем не менее, сейчас между Ираном и Оманом ведутся переговоры, в которые мы также вовлечены, о том, как обеспечить безопасность прохода для большего количества судов в краткосрочной перспективе», — указал глава американского внешнеполитического ведомства.

По словам Рубио, США видят главную цель своей военной кампании против Ирана в лишении Исламской Республики амбиций стать государством, обладающим оружием.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон и Тегеран могут достичь соглашения об открытии Ормузского пролива для свободного прохода коммерческих судов уже во вторник, 4 августа, или среду, 5 августа.