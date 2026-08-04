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15:24, 4 августа 2026 (обновлено: 15:32, 4 августа 2026)Мир

В США раскрыли возможные сроки сделки с Ираном по Ормузскому проливу

Бессент: Сделка по Ормузскому проливу может быть достигнута во вторник или среду
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Stringer / Reuters

США и Иран могут достичь соглашения об открытии Ормузского пролива для свободного прохода коммерческих судов уже во вторник, 4 августа, или среду, 5 августа. С такой оценкой выступил министр финансов США Скотт Бессент в эфире телеканала CNBC.

«Мы ведем переговоры с иранцами. Есть вероятность, что мы сможем достичь договоренности сегодня или завтра об открытии пролива и двигаться дальше к более нормализованной позиции в этом конфликте», — сказал он.

При этом Бессент отметил, что, несмотря на сохраняющуюся напряженность, некоторые суда выходят из Ормузского пролива. Министр также выразил уверенность, что после открытия пролива цены на нефть продолжат снижаться.

Ранее стало известно, что Иран и Оман близки к соглашению о возобновлении судоходства в Ормузском проливе. Отмечается, что суда, следующие в Персидский залив, будут проходить вдоль побережья Ирана, а покидающие залив — следовать вдоль побережья Омана.

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