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16:34, 4 августа 2026 (обновлено: 16:41, 4 августа 2026)Мир

Польша заявила о перехвате российского разведывательного самолета

Косиняк-Камыш: Польские истребители перехватили российский разведывательный самолет
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)
Ил-20

Ил-20. Фото: Павел Львов / РИА Новости

Пара польских истребителей перехватила российский разведывательный самолет в 56 километрах к северо-западу от Кошалина. Об этом доложил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает Rzeczpospolita.

«Очередной перехват российского разведывательного самолета Ил-20М. На этот раз пара наших самолетов перехватила разведывательный самолет в 56 километрах к северо-западу от Кошалина», — заявил он.

При этом представитель Минобороны Польши Януш Сеймей отметил, что российский самолет не пересекал польское воздушное пространство.

3 августа Косиняк-Камыш также заявил, что Польша подняла истребители из-за пролета российского самолета Ил-20 над Балтикой. Тогда он указал, что оборонное ведомство обнаружило воздушное судно в 60 километрах к северо-западу от города Леба.

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