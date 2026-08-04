Польша заявила о перехвате российского разведывательного самолета

Косиняк-Камыш: Польские истребители перехватили российский разведывательный самолет

Пара польских истребителей перехватила российский разведывательный самолет в 56 километрах к северо-западу от Кошалина. Об этом доложил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает Rzeczpospolita.

«Очередной перехват российского разведывательного самолета Ил-20М. На этот раз пара наших самолетов перехватила разведывательный самолет в 56 километрах к северо-западу от Кошалина», — заявил он.

При этом представитель Минобороны Польши Януш Сеймей отметил, что российский самолет не пересекал польское воздушное пространство.

3 августа Косиняк-Камыш также заявил, что Польша подняла истребители из-за пролета российского самолета Ил-20 над Балтикой. Тогда он указал, что оборонное ведомство обнаружило воздушное судно в 60 километрах к северо-западу от города Леба.