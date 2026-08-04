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17:24, 4 августа 2026 (обновлено: 17:28, 4 августа 2026)Экономика

Москвичам назвали последний в августе жаркий день

Синоптик Шувалов: Жара в Москве закончится к 8 августа
Виктория Клабукова

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Вместе с рабочей неделей в Москве закончится и летняя жара. Своим прогнозом с изданием RT поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По оценкам синоптика, такая же жара, какая прогнозируется на этой неделе, в августе не повторится. В среду, 5 августа, температура достигнет плюс 25-27 градусов, в четверг ожидается до плюс 29, а в пятницу воздух может прогреться до отметки плюс 31. Однако в субботу, 8-го числа, с приходом северо-западного фронта температура пойдет на убыль и понизится до плюс 22-24 градусов.

К середине месяца, как предполагает Шувалов, показатель будет держаться в пределах плюс 16-22 градусов. «На то, чтобы жара повторилась до конца августа, шансы мизерные», — резюмировал метеоролог. Кроме того, в пятницу в Москву вернется дождь, он будет сопровождаться грозой. В субботу осадки усилятся, предупреждает Шувалов.

2 августа температура в Москве достигла своего пика с начала года — столбики термометров поднялись до плюс 30,6 градуса. Прежний рекорд, как отмечается, принадлежал 21 мая и 2 июля, когда воздух в Москве прогрелся до плюс 30,4 градуса.

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