Минобороны заявило об отражении атаки ВСУ на российский регион

Российские средства ПВО сбили два беспилотника ВСУ над Брянской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на приграничную Брянскую область, сбив два беспилотника самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, с помощью дронов Украина намеревалась нанести удар по объектам на территории региона. Около 10 утра летательные аппараты были сбиты.

Ранее стало известно, что ВСУ попытались атаковать резервуары с топливом в Брянской области. По информации Shot, для этого Украина использовала два беспилотника, один из которых нес на себе 22 килограмма взрывчатки. Первый дрон утром 21 декабря сбили военные в Суражском районе, второй обнаружили в 500 метрах от цели.

Кроме того, 21 декабря ВСУ обстреляли брянский поселок Чаусы. В результате пострадали двое работников местного сельхозпредприятия. По данным Mash, после атаки в Погарском районе Брянской области ввели режим чрезвычайной ситуации.