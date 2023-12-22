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11:59, 22 декабря 2023Россия

Минобороны заявило об отражении атаки ВСУ на российский регион

Российские средства ПВО сбили два беспилотника ВСУ над Брянской областью
СюжетМинобороны:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на приграничную Брянскую область, сбив два беспилотника самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, с помощью дронов Украина намеревалась нанести удар по объектам на территории региона. Около 10 утра летательные аппараты были сбиты.

Ранее стало известно, что ВСУ попытались атаковать резервуары с топливом в Брянской области. По информации Shot, для этого Украина использовала два беспилотника, один из которых нес на себе 22 килограмма взрывчатки. Первый дрон утром 21 декабря сбили военные в Суражском районе, второй обнаружили в 500 метрах от цели.

Кроме того, 21 декабря ВСУ обстреляли брянский поселок Чаусы. В результате пострадали двое работников местного сельхозпредприятия. По данным Mash, после атаки в Погарском районе Брянской области ввели режим чрезвычайной ситуации.

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      Константин Лысяков
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