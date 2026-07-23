Одно ведомство в России решили наделить новыми полномочиями

Forbes: Роспатент предложили наделить правом останавливать продажи лекарств

Роспатент предложили наделить правом останавливать продажи лекарств. О возможном предоставлении ведомству новых полномочий со ссылкой на разработанные Минэкономразвития документы сообщает Forbes.

Роспатент может получить возможность останавливать продажи лекарств, которые нарушают имеющийся патент. Ранее приостанавливать реализацию препаратов можно было через Федеральную антимонопольную службу (ФАС) или суд, что могло затянуться на годы.

Минэкономразвития предлагает наделить Роспатент новой функцией, чтобы ускорить борьбу с нелегальными дженериками. В результате участник тяжб не будет получать доход от спорного препарата, пока длятся суды.

«Интеллектуальная собственность является важным инструментом возврата инвестиций в научные разработки, а патентование призвано обеспечивать защиту этих вложений. Задача государства наряду с охраной патентов — гарантировать бесперебойный оборот качественных, необходимых и безопасных лекарств», — пояснили в Министерстве.

Проект предполагает, что в Роспатенте будет создана специальная комиссия, которая будет оценивать, нарушается патент или нет. В таком случае ведомство через систему мониторинга лекарств «Честный знак» обяжет перестать фиксировать движение препарата-нарушителя и привлечет виновных к ответственности.

Ранее британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca проиграла спор по дапаглифлозину, препарату для лечения сахарного диабета. Верховный суд отказался пересматривать иск к «Акрихин». В марте 2026 года кассационная инстанция суда по интеллектуальным правам (СИП) после двухгодичного разбирательства подтвердила право российской фармкомпании выпускать препарат Фордиглиф, входящий в перечень ЖНВЛП. Лекарство было выпущено как дженерик на базе дапаглифлозина, защищенного патентом до 2028 года с локализованным производством на территории РФ.