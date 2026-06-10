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13:51, 10 июня 2026Экономика

AstraZeneca проиграла спор по препарату для лечения сахарного диабета

Верховный суд отказал AstraZeneca в пересмотре спора по препарату на основе дапаглифлозина
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Rachel Wisniewski / Reuters

Британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca проиграла спор по дапаглифлозину, препарату для лечения сахарного диабета. Верховный суд отказался пересматривать иск к «Акрихин», об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

В марте 2026 года кассационная инстанция суда по интеллектуальным правам (СИП) после двухгодичного разбирательства подтвердила право российской фармкомпании выпускать препарат Фордиглиф, входящий в перечень ЖНВЛП. Лекарство было выпущено как дженерик на базе дапаглифлозина, защищенного патентом до 2028 года с локализованным производством на территории РФ.

Суды пришли к выводу, что патентные формулы, связанные с дапаглифлозином, перешли в общественное достояние и могут использоваться другими производителями. Решение СИП получило окончательное закрепление после отказа Верховного суда.

В декабре 2025 года сообщалось, что суд признал AstraZeneca злоупотребившей правом при получении нового патента и обязал компанию воздержаться от создания препятствий при введении в оборот дженерика.

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