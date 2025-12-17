AstraZeneca обжаловала выпуск российского дженерика препарата от диабета

AstraZeneca оспорила решение суда по спору с «Акрихином» из-за дженерика

Британско-шведская фармкомпания AstraZeneca подала в российский Суд по интеллектуальным правам (СИП) кассационную жалобу на решение инстанции, удовлетворившей в начале декабря требования компании из РФ «Акрихин» о признании за ней права использовать формулы по патентам, которые защищали сахароснижающий дапаглифлозин, но перешли в общественное достояние. Об этом сообщает «Право на здоровье».

Как писал «Коммерсантъ», патенты AstraZeneca, защищающие дапаглифлозин, истекали в 2023 году и к этому сроку другие фармкомпании, включая «Акрихин», готовили вывод на рынок своих дженериков, но в 2021-м AstraZeneca получила еще один патент на то же вещество, продлив действие патентной защиты до 2028 года.

СИП постановил, что AstraZeneca злоупотребила правом при получении нового патента и обязал компанию воздержаться от создания препятствий при введении в оборот дженерика. Она в свою очередь еще в 2024 году получила судебное решение о законности получения нового патента и даже жаловалась в Следственный комитет.

Комментируя жалобу, в AstraZeneca отметили, что действующий дополнительный патент охраняет конкретную фармкомпозицию с дапаглифлозином, содержащую фармацевтически приемлемый носитель, их препарат «Фордиглиф» включает все признаки этого изобретения, и переход в общественное достояние самого химического соединения по старому патенту не дает права использовать его в составе охраняемой композиции. «Требования истца фактически направлены на легализацию использования чужого изобретения без согласия правообладателя, что закон прямо запрещает», — подчеркнули в иностранной компании, выразив надежду на пересмотр решения СИП.

В прошлом году также стало известно, что AstraZeneca оспорила патент на российский аналог своего онкопрепарата «Тагриссо».