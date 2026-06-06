При ударе ВСУ по российскому региону пострадали четыре человека

Ковальчук: ВСУ атаковали Брянскую область, пострадали четверо детей и взрослый

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по территории Брянской области. В результате пострадали пять человек, включая четверых детей. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук в Telegram.

По его словам, в поселке Белая Березка ВСУ атаковали гражданский автомобиль. «Ранены пять человек, четверо из них — дети. Все они оперативно доставлены в больницу, где наши врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении. Информация о состоянии пострадавших не приводится.

Ранее сообщалось, что при атаке ВСУ на Ленобласть пострадали трое взрослых и один ребенок.