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21:14, 6 июня 2026Россия

При ударе ВСУ по российскому региону пострадали четыре человека

Ковальчук: ВСУ атаковали Брянскую область, пострадали четверо детей и взрослый
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по территории Брянской области. В результате пострадали пять человек, включая четверых детей. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук в Telegram.

По его словам, в поселке Белая Березка ВСУ атаковали гражданский автомобиль. «Ранены пять человек, четверо из них — дети. Все они оперативно доставлены в больницу, где наши врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении. Информация о состоянии пострадавших не приводится.

Ранее сообщалось, что при атаке ВСУ на Ленобласть пострадали трое взрослых и один ребенок.

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