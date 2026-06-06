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14:15, 6 июня 2026Россия

В результате массированной атаки БПЛА на российский регион пострадал ребенок

Губернатор Дрозденко: Из-за атаки БПЛА на Ленобласть пострадали 3 взрослых и ребенок
Мария Винар

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о пострадавших в результате массированной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион. Пост он опубликовал в Telegram-канале.

Продолжается ликвидация пожара недалеко от поселка Большая Ижора. По словам главы Ленобласти, к врачам обратились четыре местных жителя. Он уточнил, что один из них госпитализирован, а троим, в том числе ребенку, оказана помощь медиков на месте.

«На данный момент из охранной зоны эвакуированы более 600 человек, из них 390 находятся в пунктах временного размещения, остальные уехали к родственникам», — заявил руководитель региона и добавил, что гражданам предоставили еду и воду.

Ранее Дрозденко сообщил, что за ночь 6 июня Ленинградскую область атаковали более 140 БПЛА. В результате уничтожения дронов возникло возгорание у поселка Большая Ижора.

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