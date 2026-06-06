Назван возможный посредник в диалоге России и Запада

Степашин: Посредником в диалоге РФ и Запада может стать человек с абсолютным авторитетом

Бывший председатель правительства РФ Сергей Степашин в интервью РИА Новости поделился мнением о возможном посреднике в переговорах России и западных стран.

По его словам, на эту роль подошел бы человек, который «пользуется абсолютным авторитетом».

Отвечая на вопрос о шансах президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера стать таким посредником (ранее Степашин называл его кандидатуру), экс-премьер напомнил, что именно Штайнмайер в 2014 году ставил подпись под гарантиями свободного и демократического мира в мае того же года.

«Пускай извинится. Но я думаю, что не согласится», — отметил Степашин, оценив перспективы его участия в диалоге.

Ранее политолог Иван Мезюхо рассказал, что ключевая проблема Европы заключается в том, что она не знает, о чем говорить с Россией на потенциальных переговорах.