Политолог Мезюхо: Европа не знает, о чем говорить с Россией

Ключевая проблема Европы заключается в том, что она не знает, о чем говорить с Россией на потенциальных переговорах, заявил политолог Иван Мезюхо. В разговоре с «Лентой.ру» он подчеркнул, что европейцы отвергают не только мирные инициативы России, но и инициативы президента США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что в Европейском союзе (ЕС) обсуждаются новые кандидаты на роль переговорщика с Россией. Среди новых имен: председатель Европейского Совета Антониу Кошта, экс-президент Финляндии Саули Ниинисте и бывший председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

«Ключевая проблема европейцев — они не знают, о чем говорить с Россией. Потому что наши мирные инициативы и инициативы Дональда Трампа они не принимают. А с другой стороны, они не предлагают никакой альтернативы, которая бы учитывала позицию на земле и реалии, связанные с текущим военным противостоянием», — сказал Мезюхо.

Если верить в сказки Шервудского леса, то в таком случае и Антониу Кошта, и Саули Ниинисте, и даже Жан-Клод Юнкер могли бы стать эффективными переговорщиками от Европейского союза в рамках потенциальных переговоров с Российской Федерацией Иван Мезюхо политолог

По словам политолога, вопрос не только в персональных переговорщиках, но и в теме этих переговоров.

«О чем в принципе Европа собирается говорить с Российской Федерацией, учитывая, что на сегодняшний день Великобритания фактически вместе с ведущими странами Европейского союза проводит экономический курс "военного кейнсианства". Загружаются оборонные заводы, все чаще в европейской прессе звучит 2030 год как время боевого столкновения с Российской Федерацией напрямую», — подчеркнул Мезюхо.

Если в Европе собираются говорить с Россией о капитуляции страны, то в этом случае Москва даже не будет разговаривать с ними, отметил политолог. Кроме того, Европа так и не приняла мирный план Трампа, который обсуждался с президентом России Владимиром Путиным на двустороннем саммите в Анкоридже.

«Европа на сегодняшний день располагает силами и средствами для оказания военного давления на нашу страну, чтобы заставить принять ее условия для завершения украинского конфликта? Нет. Российская Федерация не проигрывающая сторона в этом военном кризисе. Мы обладаем инициативой на поле боя, и время работает на нашей стороне», — сказал Мезюхо.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Европа должна выбрать переговорщика, который не говорил «гадостей» про Россию. Он отметил, что считает предпочтительным кандидатом бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.