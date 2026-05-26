Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:56, 26 мая 2026РоссияЭксклюзив

Новых кандидатов на роль переговорщика с Россией от ЕС оценили

Политолог Мезюхо: Европа не знает, о чем говорить с Россией
Карина Мирзоян
Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Yves Herman / Reuters

Ключевая проблема Европы заключается в том, что она не знает, о чем говорить с Россией на потенциальных переговорах, заявил политолог Иван Мезюхо. В разговоре с «Лентой.ру» он подчеркнул, что европейцы отвергают не только мирные инициативы России, но и инициативы президента США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что в Европейском союзе (ЕС) обсуждаются новые кандидаты на роль переговорщика с Россией. Среди новых имен: председатель Европейского Совета Антониу Кошта, экс-президент Финляндии Саули Ниинисте и бывший председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

«Ключевая проблема европейцев — они не знают, о чем говорить с Россией. Потому что наши мирные инициативы и инициативы Дональда Трампа они не принимают. А с другой стороны, они не предлагают никакой альтернативы, которая бы учитывала позицию на земле и реалии, связанные с текущим военным противостоянием», — сказал Мезюхо.

Если верить в сказки Шервудского леса, то в таком случае и Антониу Кошта, и Саули Ниинисте, и даже Жан-Клод Юнкер могли бы стать эффективными переговорщиками от Европейского союза в рамках потенциальных переговоров с Российской Федерацией

Иван Мезюхополитолог

По словам политолога, вопрос не только в персональных переговорщиках, но и в теме этих переговоров.

«О чем в принципе Европа собирается говорить с Российской Федерацией, учитывая, что на сегодняшний день Великобритания фактически вместе с ведущими странами Европейского союза проводит экономический курс "военного кейнсианства". Загружаются оборонные заводы, все чаще в европейской прессе звучит 2030 год как время боевого столкновения с Российской Федерацией напрямую», — подчеркнул Мезюхо.

Если в Европе собираются говорить с Россией о капитуляции страны, то в этом случае Москва даже не будет разговаривать с ними, отметил политолог. Кроме того, Европа так и не приняла мирный план Трампа, который обсуждался с президентом России Владимиром Путиным на двустороннем саммите в Анкоридже.

«Европа на сегодняшний день располагает силами и средствами для оказания военного давления на нашу страну, чтобы заставить принять ее условия для завершения украинского конфликта? Нет. Российская Федерация не проигрывающая сторона в этом военном кризисе. Мы обладаем инициативой на поле боя, и время работает на нашей стороне», — сказал Мезюхо.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Европа должна выбрать переговорщика, который не говорил «гадостей» про Россию. Он отметил, что считает предпочтительным кандидатом бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Будет громко». На Украине готовятся к разрушительным ударам после предупреждения России. Киевлян призывают покинуть столицу

    Россиянам назвали провоцирующие запор неочевидные привычки

    Теряющим волосы москвичам раскрыли способы спастись от облысения

    Иран захотел разморозки миллиардов долларов в рамках сделки с США

    ВКС России получили партию самых результативных истребителей

    Шаляпин оценил свой стиль фразой «что ни надень — я прекрасен»

    Бизон насмерть сбил пожилую женщину

    В Совфеде высказались о существовании Литвы в случае атаки на Калининград

    Российская марка Volga раскрыла цены на свои машины

    Верховный лидер Ирана пригрозил США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok