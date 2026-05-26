В России заявили об изменении в ходе СВО

Специальная военная операция (СВО) изменилась после заявления Министерства иностранных дел (МИД) России, сообщил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В разговоре с «Лентой.ру» он подчеркнул, что прилетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) стало меньше.
25 мая Москва анонсировала удары по центрам принятия решений на Украине. Так в МИД России отреагировали на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики (ЛНР).
«[СВО] уже изменилась после заявления Министерства иностранных дел. Стало меньше прилетов БПЛА, хотя окончательно они не прекратились. Я думаю, что [СВО] изменится, потому что события в Старобельске, где убивали наших детей, повлияли довольно серьезно не только на какие-то наши, скажем, административные органы, на руководство страны, но и на простых граждан», — сказал Колесник.
По словам парламентария, представителям иностранных посольств действительно следует покинуть свои помещения, а гражданам — не приближаться к объектам военной инфраструктуры.
«Я думаю, что правильное было принято решение. И я думаю, что это согласовано с Министерством иностранных дел и с верховным главнокомандующим. Действительно нужно иностранным посольствам покинуть все-таки свои помещения и передвинуться куда-то в более безопасные места. Более того, не приближаться к объектам военной инфраструктуры, опять же, из гуманности», — отметил Колесник.
Он заявил, что прежде, чем вести террористические действия в отношении России, руководство Украины должно подумать о том, какие последствия будут ждать в том числе и в тыловых их районах, которым Киев и является. Там еще остались военно-промышленная инфраструктура и предприятия, связанные с ВПК, подчеркнул парламентарий.
«Сейчас они уже начали думать. Если раньше они творили все, что угодно и совершали преступления против человечности, то сейчас 10 раз подумают, понимая, что прилетит. А куда прилетит — всякое может случиться, потому что мы уже долго терпели. Теперь уже это терпение лопнуло. А если лопнуло наше терпение, то я думаю вскоре может лопнуть Украина, причем с грохотом», — добавил Колесник.
Ранее в Минобороны России подтвердили, что Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли массированный удар по украинским территориям комплексом «Орешник», ракетами «Искандер», «Кинжал» и «Циркон», пояснив, что удар был нанесен в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам России. По данным оборонного ведомства, цели удара были достигнуты, а назначенные объекты поражены.