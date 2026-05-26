В России заявили об изменении в ходе СВО

14:05, 26 мая 2026

Депутат Колесник: СВО уже изменилась после заявления МИД РФ об ударах по Киеву
Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)
Специальная военная операция (СВО) изменилась после заявления Министерства иностранных дел (МИД) России, сообщил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В разговоре с «Лентой.ру» он подчеркнул, что прилетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) стало меньше.

25 мая Москва анонсировала удары по центрам принятия решений на Украине. Так в МИД России отреагировали на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики (ЛНР).

«[СВО] уже изменилась после заявления Министерства иностранных дел. Стало меньше прилетов БПЛА, хотя окончательно они не прекратились. Я думаю, что [СВО] изменится, потому что события в Старобельске, где убивали наших детей, повлияли довольно серьезно не только на какие-то наши, скажем, административные органы, на руководство страны, но и на простых граждан», — сказал Колесник.

По словам парламентария, представителям иностранных посольств действительно следует покинуть свои помещения, а гражданам — не приближаться к объектам военной инфраструктуры.

«Я думаю, что правильное было принято решение. И я думаю, что это согласовано с Министерством иностранных дел и с верховным главнокомандующим. Действительно нужно иностранным посольствам покинуть все-таки свои помещения и передвинуться куда-то в более безопасные места. Более того, не приближаться к объектам военной инфраструктуры, опять же, из гуманности», — отметил Колесник.

Он заявил, что прежде, чем вести террористические действия в отношении России, руководство Украины должно подумать о том, какие последствия будут ждать в том числе и в тыловых их районах, которым Киев и является. Там еще остались военно-промышленная инфраструктура и предприятия, связанные с ВПК, подчеркнул парламентарий.

«Сейчас они уже начали думать. Если раньше они творили все, что угодно и совершали преступления против человечности, то сейчас 10 раз подумают, понимая, что прилетит. А куда прилетит — всякое может случиться, потому что мы уже долго терпели. Теперь уже это терпение лопнуло. А если лопнуло наше терпение, то я думаю вскоре может лопнуть Украина, причем с грохотом», — добавил Колесник.

Ранее в Минобороны России подтвердили, что Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли массированный удар по украинским территориям комплексом «Орешник», ракетами «Искандер», «Кинжал» и «Циркон», пояснив, что удар был нанесен в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам России. По данным оборонного ведомства, цели удара были достигнуты, а назначенные объекты поражены.

