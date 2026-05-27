Журналист Хелали заявил, что не считает Зеленского легитимным президентом

Власть действующего президента Украины Владимира Зеленского нелегитимна. С такой оценкой выступил американский журналист Кристофер Хелали, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.

«Конечно, нет», — кратко высказался журналист. Он также подчеркнул, что, несмотря на нелегитимность, Зеленский по-прежнему выполняет функции как президент, удерживающий власть. При этом, добавил Хелали, украинский лидер не является образцом дипломатии.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Зеленский никогда не будет легитимной стороной для переговоров.