Стало известно о попытке ВСУ нанести массированный удар по югу России

RusVesna: ВСУ пытаются ударить по югу России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки нанести удар по югу России. В частности, противник пытается атаковать Крым, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Силы ПВО работают над морем, дроны летят на Кубань и Крым», — говорится в сообщении. Уточняется, что также под ударом оказалась и Донецкая Народная Республика, там прогремела серия взрывов. Дроны ВСУ были замечены над Макеевкой и Донецком.

Ранее стало известно, что системы противовоздушной обороны в ночь на 26 мая сбили десятки украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России.